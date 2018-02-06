أفادت حصيلة للحماية المدنية ،اليوم الثلاثاء،عن وفاة 19 شخصا وإصابة 950 آخرين بجروح في 866 حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 28 جانفي إلى 3 فيفري الجاري على المستوى الوطني.

و سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة شخصين (02) وجرح 46 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية

و خلال نفس الفترة قامت الحماية المدنية بـ 808 تدخلات سمحت بإخماد 519 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة أما فيما يخص العمليات المختلفة، فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4972 تدخلا لتغطية 4410 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية 21514 تدخلا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين، شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية، من بينها 14170 تدخلا خاصا بعمليات الإجلاء الصحي،حيث تم إسعاف وإجلاء 1358 جريحا وتحويل 12643 مريضا إلى المستشفيات من طرف أعوان الحـماية المدنية