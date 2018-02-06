ذكرت صحيفة "دياريو غول" أنّ نادي ريال مدريد قرر أخيرا "التخلص" من مهاجمه الفرنسي الدولي كريم بنزيمة و عرضه على مانشستر يونايتد لشرائه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

و قالت الصحيفة إن النادي الإسباني أبقى في الوقت نفسه الباب مفتوحا أمام أرسنال في حالة رغبته في الحصول على خدمات اللاعب خاصة إذا بقي مواطنه أرسين فينغر على رأس القيادة الفنية للفريق الإنجليزي في الموسم القادم.

يذكر أن بن زيمة تعرض لكثير من الانتقادات بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي مما ترك أثره على الأداء الهجومي للفريق الإسباني وتزايد الأنباء بشأن وضعه في قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في نهاية الموسم.