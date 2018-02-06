خلال استضافتها في فروم الإذاعة، اليوم الثلاثاء، اتهمت وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت، ممثلي نقابة الكنابست بالكذب ومحاولات تغليط الرأي العام .

وقالت بن غبريت إن الإضراب المفتوح الذي باشرته النقابة ابتداء من الـ 31 جانفي الماضي غير شرعي لاسيما وأن أبواب الحوار مفتوحة وقالت أن النقابة لم تنضم حتى لميثاق أخلاقيات قطاع التربية الموقع في نوفمبر 2015 ،

كما استبعدت الوزيرة بصفة قطعية إمكانية السنة البيضاء وقالت إن الحديث عن التضييق على العمل النقابي في قطاع التربية الذي اتخذته النقابات حجة لإضراب الـ 14 والـ 20 فيفري الجاري لا معنى له في ظل التسهيلات التي توفرها الوزارة والإدارة، حسبها.