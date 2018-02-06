قال الرئيس البولوني أندريه دودا اليوم الثلاثاء إنه سيوقع على مشروع قانون مثير للجدل بشأن محارق النازية رغم احتجاجات من إسرائيل والولايات المتحدة.

ويقضي القانون الجديد بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كعقوبة لمن يذكر تعبير "معسكرات الموت البولونية" أو يشير "علنا بما ينافي الحقائق" إلى أن بولونيا شاركت في جرائم النازية الألمانية.

وتقول الحكومة اليمينية في بولونيا إن القانون ضروري لحماية سمعة البولونيين باعتبارهم من ضحايا النازية. وتقول إسرائيل إن القانون سيحظر شهادات حقيقية عن الدور الذي لعبه بعض البولونيين في جرائم النازية.

وقال دودا كذلك إنه سيطلب من المحكمة الدستورية إيضاحات عن القانون لكن هذه الإيضاحات من المتوقع أن تصدر بعد إقراره.