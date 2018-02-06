كشف المدير المركزي المكلف بالتزويد بالماء الشروب بوزارة الموارد المائية اسماعيل عميروش لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير في القناة الإذاعية الثالثة، اليوم الثلاثاء، أن امتلاء السدود بنسبة 53%في أعقاب التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مختلف ولايات الوطن.

وبدى ممثل وزارة الموارد المائية متفائلا بخصوص وفرة المياه هذه السنة متوقعا تسجيل وضع أحسن بكثير من العام المنصرم.

وأوضح عميروش أن السدود تساهم في حشد 33 إلى 35 بالمائة فقط من حجم المياه الصالحة للشرب فيما 50 % يكون مصدرها الحفر و 15 إلى 17 بالمائة تأتي من تحلية مياه البحر.

وفي هذا الصدد أفاد المدير المركزي أن الوزارة تسعى إلى الرفع من قدرات حشد المياه إلى 8.7 مليار متر مكعب مشيرا إلى وجود 80 سدا موزعة عبر الوطن ستتعزز باستلام سد وادي سليمان بولاية المدية في غضون شهر من الآن.

وشدد المتحدث في المقابل على أهمية البحث عن موارد بديلة لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب على غرار محطات تحلية المياه بالنظر إلى المناخ الجاف الذي يميز بلادنا بنسبة 90 % ما جعل الأمطار تزود السدود بحوالي 19 مليار متر مكعب سنويا فقط.

ونبه عميروش في هذا الخصوص إلى أن 11 محطة لتحلية مياه البحر متواجدة ببلادنا تنتج كل واحدة منها 2.1 مليون متر مكعب يوميا وتلبي من 15 إلى 17 بالمائة من احتياجات الساكنة بهذه المادة الحيوية.

وبعد أن أقر بتسجيل مشاكل في تزويد المواطنين في المناطق النائية بالمياه أكد المتدخل أن 73 % من المواطنين يتم تزويدهم بشكل يومي وبساعات مريحة منهم 35 % يتزودون بصفة دائمة مطمئنا هنا بأن الجهود منصبة في الوقت الحالي لتزويد المواطنين عبر أغلب بلديات الوطن بالماء يوميا قبل حلول فصل الحر .