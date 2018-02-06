كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي ، أمس الإثنين، أنه سيتم إدراج أزيد من 370 تخصصا من أصل 440 تخصصا موجود ضمن المدونة الوطنية، وذلك خلال الدخول المهني الثاني لدورة فيفري.

وأكد محمد مباركي في حوار لإذاعة الجزائر الدولية أن ثمة إمكانية التحاق متربصين جدد للحصول على شهادات تؤهلهم لولوج سوق الشغل، مشيرا إلى استعداد وجاهزية مراكز التكوين والمعاهد المتخصصة في كل مناطق الوطن لاستقبال المتربصين.

هذا، وأعلن الوزير في ذات الصدد، عن فتح 2000 منصب شغل للمكونين والمؤطرين بالقطاع مؤكدا أن من ذلك الهدف هو ترقية التكوين والتمهين بالجزائر.

وتحدث مبارك عن التنسيق والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية التي تستفيد من مزايا جبائية، في حال قيامها بإدماج المتربصين في مناصب شغل،إلى جانب الاتفاقيات التي تم عقدها مع مختلف القطاعات ومع البلدان الرائدة في هذا المجال بغية ترقية منظومة التكوين المهني وتكييفها مع احتياجات الاقتصاد الوطني.