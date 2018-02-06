أقال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، اليوم الثلاثاء، سبعة من كبار ضباط الجيش على خلفية الهجوم الدموي الذي استهدف قاعدة للجيش في العاصمة كابول مؤخرا، حسبما أوردت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية.

و جاء هذا نتيجة لإهمال سبعة ضباط رفيعي المستوى من بينهم جنرالات، مما دفع الرئيس الأفغاني إلى إقالتهم وإحالتهم إلى التحقيق.

وكانت مجموعة من المسلحين قد شنت هجوما منسقا على فرقة العاصمة 111 للجيش الأفغاني في منطقة كارغا في كابول منذ حوالي تسعة أيام حيث قتل ما لا يقل عن 11 جنديا أفغانيا وأصيب 16 آخرين بجروح

مما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت لعدة ساعات.