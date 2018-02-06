كشف نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسن سلامي، أمس الإثنين، أن بلاده تمتلك تقنية صاروخية لا تمتلكها كل من الولايات المتحدة وروسيا، وفقا لما نقلته وكالة "فارس".

وقال القائد العسكري الإيراني خلال ملتقى تنسيقي يتعلق بذكرى الثورة الإيرانية أن بلاده بإمكانها إطلاق صاروخ يستهدف القطع المتحركة بدقة تامة، بصاروخ باليستي وليس بصاروخ كروز، وبسرعة تعادل ثماني مرات سرعة الصوت".

وأضاف أن هذا يأتي "في الوقت الذي كانت فيه جميع أبواب العلم والتقنية مغلقة أمام إيران".

وأردف سلامي "أقول واثقا أن هذه التقنية لا توجد في أمريكا أو روسيا، وفقط موجودة في إيران، لأن روسيا لديها صاروخ باسم "إسكندر"، وهو صاروخ دقيق إلا أنه خاص بالنسبة للأهداف الثابتة".

ولفت المتحدث إلى أن بلاده أغلقت جميع طرق "الحرب العسكرية" أمام العدو، وأنها "حاليا متفوقة في اختيار الأساليب العسكرية في التغلب على مصالح العدو الحيوية" مؤكدا أن إيران "تسمع صوت العدو خلف أجهزة اللاسلكي وتعرف ما يقول".