نشب ليلة الإثنين إلى الثلاثاء حريق بإحد أجنحة الإقامة الجامعية للبنات للقطب الجامعي لسيدي بلعباس، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحريق نشب بسبب شرارة كهربائية مما تسبب في حالة من الهلع وسط الطالبات المقيمات حيث تم تسجيل حريق بجناح رقم 4 نجم عنه إصابة ثلاث طالبات بضيق في التنفس وعون أمن بكسور في الظهر جراء سقوطه.

وقد تم نقل الجرحى على إثرها إلى المستشفى الجامعي "عبد القادر حساني" لتلقي العلاج ، مشيرا إلى أن حالتهم مستقرة.

وأفاد ذات المصدر أنه تم السيطرة على الحريق حيث تم تسخير شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف و 22 عون من أجل تطويق الحريق ومنع امتداده لباقي المبنى.