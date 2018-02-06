تسبب الغاز الطبيعي المنبعث من المدفئة في وفاة شخص وإصابة زوجته باختناق بمنزلهما ،اليوم الثلاثاء، ببلدية السوقر بولاية تيارت حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن شخصا يبلغ من العمر 83 سنة توفي اختناقا بالغاز المحترق المنبعث من المدفئة المشغلة بغاز المدينة فيما تم انقاذ زوجته البالغة من العمر 80 سنة.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى السوقر وزوجته إلى مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى .

للإشارة تعد هذه الضحية السادسة التي هلكت اختناقا بالغاز بولاية تيارت منذ بداية السنة الجارية.