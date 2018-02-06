أعلنت مديرة شركة "برود أرت فيلم" مريم مفتاحي أنه سيتم الشروع في تصوير الفيلم السينمائي "هيليوبوليس" لمخرجه جعفر قاسم ابتداءً من شهر مارس المقبل.

الفيلم الذي يحمل اسم بلدة "هيليوبوليس" الواقعة بولاية قالمة يجسد وقائع مجازر 8 ماي 1945 ، ويعتبر أول مغامرة سينمائية للمخرج التلفزيوني جعفر قاسم، مخرج المسلسلات الرمضانية " السلطان عاشور العاشر" ، "جمعي فاميلي" ، "ناس ملاح سيتي" ، و "موعد مع القدر" وغيرها.

وذكرت مفتاحي أن تصوير اللقطات الأولى من العمل ستنطلق من الجزائر العاصمة ثم تلمسان وسيدي بلعباس وعين تيموشنت، حيث ستدوم مدة التصوير عشرة أسابيع.

ويجري حاليا بمتحف السينما لوهران "كاستينغ" لانتقاء وجوه جديدة للمشاركة في هذا العمل الذي سيكون جاهزا مع بداية 2019 وفقا لما ذكرته مريم مفتاحي.