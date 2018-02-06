أكد رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بالنيابة لأمن ولاية الجزائر،اليوم الثلاثاء، أن خلايا الإصغاء والنشاط الوقائي لأمن ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2017 استقبلت ما يعادل 84 شابا متمدرسا مدمنا على المخدرات مع توجيه 64 منهم نحو مراكز العلاج المتخصصة للإقلاع عن هذه الآفة.

وأبرز من جهة أخرى وضمن العمل الوقائي الاستباقي لمحاربة كافة أنواع الآفات الاجتماعية أنه تم التكفل بـ 127 شابا من المتمدرسين بالأطوار التعليمية وكذا مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب تقدموا من تلقاء أنفسهم إلى هذه الخلايا لطلب المساعدة حيث تم الاستماع إليهم من قبل أخصائيين نفسانيين.

وأبرز في ذات السياق أنه في حال وجود صعوبات فيتم توجيه المعنيين نحو مراكز العلاج المختصة كمركز المحمدية بالحراش أو مركز فرانس فانون بالبليدة للعلاج مع ضمان السرية التامة.

وفي ذات الشأن، أشار المسؤول الأمني إلى أنه تم خلال نفس الفترة تنظيم أزيد من 530 نشاطا اتصاليا وقائيا من ضمنها توجد 274 حملة تحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها حول مبادئ السلامة المرورية وكذا مكافحة آفة المخدرات و الإدمان عليها إلى جانب الاستعمال السيئ للأنترنت ونتائجها الوخيمة على المجتمع.