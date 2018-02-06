جاء في بيان لخلية الاتصال للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الأمن لولاية الجزائر أوقفت 95 شخصا لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة و ذلك إثر عمليات مداهمة مست الأماكن المشبوهة بعديد الأحياء بالعاصمة.

و أوضح البيان"من خلال تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطن و ممتلكاته نفذت قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر عدة عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء أسفرت عنتوقيف المجرمين لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون".

و تمثلت القضايا التي تورط فيها مجموع المشتبه فيهم الموقوفين في حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية و المتاجرة بها و حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، كما تم على إثر ذلك حجز 902 قرص مهلوس و كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 88 غرام بالإضافة إلى 22 سلاح أبيض من مختلف الأنواع و الأحجام تستعمل في السطو و الاعتداءات على المواطنين.