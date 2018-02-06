استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني يوم أمس الاثنين إلى المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة وذلك في إطار دراسة مشروعي قانون يتعلقان بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش.

وقال زيكارة أنه "فيما يتعلق بمشروع القانون المتمم للقانون 04-08 والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية فإن إدارة الضرائب معنية بالتعامل عن بعد من خلال ادخال التعامل الإلكتروني بالنسبة للإجراءات الضريبية كما تعمل على إلغاء التعامل بالوثائق وادخال الرقمنة" و أوضح في هذا الإطار أنه سيتم الشروع في تطبيق الأحكام الواردة في قانون المالية 2018 المتعلقة بتنفيذ الالتزام القانوني للتصريح عبر الانترنت والدفع الإلكتروني بالنسبة للشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات.

من جانب آخر قال زيكارة ان إدارة الضرائب تقوم بإعطاء رقم التعريف الجبائي عبر البوابة الالكترونية لدى الموثق موضحا أنه عندما يتم انشاء مؤسسة سيتم ادخال المعلومات الخاصة بها الكترونيا ويكون الرد خلال 24 ساعة على الموثق.