أشارت الحماية المدينة اليوم الثلاثاء إلى انقطاع حركة المرور بالعديد من بلديات ولايتي تيزي وزو والبويرة عقب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مناطق الوطن خلال الأيام الأخيرة مؤكدة عدم تسجيل ضحايا أو خسائر مادية.

وفي تصريح أوضح المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية, الملازم الأول زهير بن امزال قائلا "سجلنا إلى غاية الساعة انقطاعا في حركة المرور فقط في بعض بلديات ولايتي تيزي وزو والبويرة عقب الأمطار الغزيرة المتهاطلة".

ولدى تأكيده على أن ثلاث بلديات من تيزي وزو وبلديتين من البويرة معنية بانعكاسات التقلبات الجوية، أكد بن أمزال "عدم تسجيل ضحايا أو خسائر مادية".

ويتعلق الأمر بالنسبة لولاية تيزي وزو,كما قال, ببلديتي بني يني وايبوذراعن المرتبطتين بولاية البويرة حيث تعرفان انقطاعا في حركة المرور نظرا لتراكم الثلوج بالممر الجبلي لتيزي نكويلل على مستوى الطريق الوطني رقم 30 والطريق الوطني رقم 33 .

كما تعرف مدينة عين الحمام أيضا انقطاعا في حركة المرور على مستوى الممر الجبلي تيروردا و الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين هذه البلدية وولاية البويرة في حين أن بلدية ايفرحونن مقطوعة أمام حركة المرور على مستوى الممر الجبلي تيزي شلاطة على مستوى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية ايليتن و ولاية بجاية، حسب توضيحاته.

وبخصوص ولاية البويرة, أوضح الملازم الأول أن بلدية الاصنام مقطوعة أيضا أمام حركة المرور نتيجة تراكم الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 33 بالمكان المسمى "أسول-تكجدة".

ومن جهتها, تعرف بلدية أغبالو انقطاعا في حركة المرور بالممر الجبلي " تيروردا" على مستوى الطريق الوطني رقم 15, يضيف نفس المسؤول.

وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلن في نشرية خاصة عن تساقط للثلوج على المرتفعات الغربية للوطن التي تفوق 900 متر لتصل تدريجيا إلى ولايات وسط و شرق الوطن ابتداء من مساء يوم الاثنين.