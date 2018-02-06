أعلنت شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة (سيال) اليوم الثلاثاء في بيان لها أن عملية التزويد بالماء الشروب ستعرف انقطاعا في تسعة (9) بلديات في الجزائر العاصمة و ذلك ابتداءا من يوم الاثنين 12 فبراير من الساعة 04:00 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء 13 فبراير على الساعة 16:00 و ذلك بسبب أشغال الصيانة.

و حسب شركة "سيال" سيمس هذا الانقطاع بلديات الشراقة و دالي إبراهيم و بني مسوس و بوزريعة و بئر خادم و بن عكنون ( الطريق الوطني رقم 36) و بولوغين ( منطقة الزغارة) و رايس حميدو (حي سيدي الكبير) و جسر قسنطينة (منطقة عين النعجة )و أوضح البيان ان توزيع الماء الشروب سيعود تدريجيا و ذلك خلال ليلة الثلاثاء 13 فبراير فيما ستعود سبكة التوزيع الى النشاط بشكل كامل خلال يوم الاربعاء 14 فبراير2018 .

و أضافت "سيال" أن هذا الانقطاع في التزود بالماء الشروب هو بسبب أشغال "الصيانة الوقائية" على مستوى مقاطعات قاريدي و جسر قسنطينة .

و أوضح البيان ان هذه الاشغال التي تمس انظمة انتاج و تحويل المياه الصالحة للشرب تدخل في اطار "اجراء 24 سا " و كذلك لضمان استقرار و ديمومة الخدمة خلال موسم الاصطياف في بلديات غرب العاصمة .

و تؤكد شركة سيال أنها ستسخر صهاريج لصالح المؤسسات العمومية و الاستشفائية للتموين بالماء الشروب بغية التخفيف من الإزعاج الذي يمكن ان يتسبب فيه هذا الانقطاع .

كما تضع تحت تصرف زبائنها رقم مركز استقبال المكالمات 1594 لأي استعلامات على مدار 24 ساعة.