انقطاع الماء في 9 بلديات بالعاصمة

مجتمع
6 فبراير 2018 () - واج/س.أ
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أعلنت شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة  (سيال) اليوم الثلاثاء  في بيان لها أن عملية التزويد بالماء الشروب ستعرف انقطاعا في تسعة (9) بلديات في الجزائر العاصمة و ذلك ابتداءا من يوم الاثنين  12 فبراير من الساعة 04:00 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء 13 فبراير على الساعة  16:00 و ذلك بسبب أشغال الصيانة.

و حسب شركة "سيال" سيمس هذا الانقطاع  بلديات الشراقة و دالي إبراهيم و بني  مسوس و بوزريعة و بئر خادم و بن عكنون ( الطريق الوطني رقم 36) و بولوغين (  منطقة الزغارة) و رايس حميدو (حي سيدي الكبير) و جسر قسنطينة (منطقة عين  النعجة )و أوضح البيان ان توزيع الماء الشروب سيعود تدريجيا و ذلك خلال ليلة الثلاثاء  13 فبراير فيما ستعود سبكة التوزيع الى  النشاط بشكل كامل خلال يوم الاربعاء  14 فبراير2018 .

و أضافت "سيال" أن هذا الانقطاع في التزود بالماء الشروب هو بسبب أشغال  "الصيانة الوقائية" على مستوى مقاطعات قاريدي و جسر قسنطينة .

و أوضح البيان ان هذه الاشغال التي تمس انظمة انتاج و تحويل المياه الصالحة  للشرب  تدخل في اطار "اجراء 24 سا " و كذلك لضمان استقرار و ديمومة الخدمة  خلال موسم الاصطياف في بلديات غرب العاصمة .

و تؤكد شركة سيال أنها ستسخر صهاريج لصالح المؤسسات العمومية و الاستشفائية   للتموين بالماء الشروب بغية التخفيف من الإزعاج الذي يمكن ان يتسبب فيه هذا  الانقطاع .

كما تضع  تحت تصرف زبائنها  رقم مركز استقبال المكالمات 1594 لأي استعلامات  على مدار 24 ساعة.

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