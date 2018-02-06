تمكن عناصر الشرطة للأمن الحضري الرابع لمدينة تيسمسيلت من تحرير فتاة من قبضة مختطفيها وتوقيف شخصين متورطين في القضية, حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لمكتب الاتصال والعلاقات العامة لمديرية أمن الولاية.

واستنادا إلى نفس المصدر فإن وقائع القضية تعود الى يوم الخميس الماضي على إثر اتصال تلقته عناصر الشرطة عن طريق رقم النجدة "17" يفيد بتعنيف فتاة في العشرينات من العمر واحتجازها داخل محل تجاري بعاصمة الولاية من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

وقد وضعت الشرطة خطة أمنية محكمة سمحت بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي داخل المحل التجاري وتحرير الفتاة. وقد تم العثور بحوزة الموقوف صور فوتوغرافية خاصة بالفتاة المختطفة لغرض تهديدها والتشهير بها.

كما تم أيضا توقيف صاحب المحل وقد تبين أن المتورطين كان يعتزمان الاعتداء على الفتاة.

وتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت وإيداعهما الحبس المؤقت.