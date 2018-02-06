علمت "الخبر" من مصادر موثوقة، أن قائمة المعنيين بتركيب الشاحنات تضم كل من مجمع عشايبو و"رونو تروكس" بالاضافة الى القائمة القديمة.

وكان عبد الرحمان عشايبو أثار منذ أيام جدلا واسعا، حين نشر عبر حفات الجرائد رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية اتهم فيها وزير الناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، بتجريده من كل رخص استيراد السيارات، من بينها علامة "فورد".

وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الخبر" فان مجمع عشايبو تحصل على رخصة مبدئية من ضمن 40 رخصة التي تم الموافقة عليها من قبل وزارة الصناعة والمناجم، وتم منح المجمع ترخيص لانشاء مصنع تركيب الشاحنات.

وبخصوص الشاحنات تم الاحتفاظ بالقائمة القديمة وأضيف لها مجمع عشايبو و "رونو تروكس" فرع العلامة الفرنسية المتخصصة في تصنيع الشاحنات.

ومعلوم أن هذه الرخص ليست نهائية، بل تنتظر الموافقة النهائية للمجلس الوطني للاستثمار.