اتهمت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الولايات المتحدة بالسعي لتأجيج الوضع في شبه الجزيرة الكورية من خلال ”نشر أصول نووية كبيرة“ بالقرب منها والإعداد لضربة استباقية ضدها.

وقال جو يونج تشول الدبلوماسي الكوري الشمالي لمؤتمر نزع الأسلحة برعاية الأمم المتحدة ”في ضوء طبيعة ونطاق التعزيزات العسكرية الأمريكية فإنها تهدف إلى توجيه ضربة استباقية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية“.



وتابع ”المسؤولون الأمريكيون وبينهم وزير الدفاع ومدير المخابرات تحدثوا مرارا عن التهديد النووي والصاروخي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتبرير حججهم عن الخيار العسكري... وضربة استباقية محدودة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تبحثها الإدارة الأمريكية“.