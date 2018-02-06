قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن المطالبات بـ"تدويل الحرمين الشريفين" يندرج تحت الأعمال الشيطانية وضد الأمن الخليجي، على حد تعبيره.



جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: " تلاعب تنظيم الحمدين في تدويل الحرمين الشريفين يندرج تحت الأعمال الشيطانية ضد أمن خليجنا.. ضم قطر إلى السعودية أولى."





وتابع في تغريدة منفصلة قائلا: "عشرين كيلو في خمسة كيلو قطر تضم إلى السعودية وفكونا من الصدعة.. دولة عدد سكانها يساوي عدد وزرائها مخلينها ليش.. معظم المواطنين سعوديين الأصل أو اماراتيين في قطر.. اما تضم للإمارات أو تضم للسعودية."