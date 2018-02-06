انتفض،اليوم، عمال مقاطعة توزيع الوقود،بمؤسسة نفطال،الكائنة بالمنطقة الصناعية الصغرى لمدينة سكيكدة،حيث توقفوا عن العمل وتجمهروا أمام مقر المقاطعة، معبرين عن تذمرهم واستياءهم الكبيرين،إزاء الظروف المهنية المزرية التي يواجهونها، وسط حديثهم عن ضغوطات واعتداءات وهضم لحقوقهم السوسيومهنية، في ظل ماوصفوه بالتواطؤ الخطير للفرع النقابي، والذي طالبوا بتنحيته، كما أصروا على المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة لنفطال، من أجل الوقوف على التجاوزات الحاصلة في حق العمال.