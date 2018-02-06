أسفر زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب شرق تايوان مساء الثلاثاء عن انهيار فندق بحسب ما افادت سلطات الجزيرة.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 20 كلم شمال شرق ميناء هوالين، بحسب ما اورد المعهد الاميركي للجيوفيزياء.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية عن المعهد أنّ “الزلزال وقع على عمق 7.8 كيلومترات، وعلى بُعد 14 كيلومتراً شمال شرقي مدينة هوالين، شرقي تايوان”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء التايوانية إن السلطات سجلت 7 هزات ارتدادية لحظة وقوع الزلزال، وقعت أشدها على عمق 16 كيلومتراً، وبلغت قوتها 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وافادت حكومة تايوان، نقلا عن أجهزة الإطفاء، عن تضرر فندق آخر. ولم تشر الى وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال.