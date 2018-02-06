سجلت مصالح الأمن الوطني التابعة لإقليم ناحية الوسط، إصابة 122 عون أمن، أثناء قيامهم بتأمين المباريات الكروية، السنة الماضية، إلى جانب إحصاء تضرر 19 مركبة، عشر منها سيارات تابعة لجهاز الشرطة، فيما تم توقيف 858 شخص قاموا بأعمال شغب، 17 منهم لم يتجاوز سنهم 18 سنة.



وأضافت مصالح الأمن، أنها لاحظت وجود ارتفاع في عدد الموقوفين ما يعكس تفاقم ظاهرة العنف في الملاعب، حيث تم توقيف سنة 2016 نحو 551 شخص، وجرح 92 شخصا، 60 منهم من عناصر الشرطة.



وتابع المصدر، بأنه تم إحالة 29 شخصا على جهاز القضاء لمحاكمتهم عن أفعالهم، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة التنفيذية للوقاية ومحاربة العنف في المنشآت الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، رضا دومي، كان قد صرح في وقت سابق لوكالة الأنباء بالبليدة بأنه تم تنصيب كاميرات مراقبة على مستوى مداخل ومخارج سبعة ملاعب كبرى، بهدف رصد أي تصرفات غير مسؤولة من شأنها التسبب في إحداث أعمال شغب، في انتظار تعميمها مستقبلا عبر جميع ملاعب الوطن، مشيرا إلى أنه تم إعداد مرسومين تنفيذيين، يتطرق الأول إلى تنظيم وتأمين المنافسات الرياضية، فيما يتعلق المرسوم الثاني بإعداد بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب نظرا لتورطهم في أحداث شغب.