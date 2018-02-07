مشط عمال الإنقاذ أنقاض مبان منهارة يوم الأربعاء واستخدم بعضهم يديه بحثا عن نحو 145 مفقودا جراء زلزال قوته 6.4 درجة قرب مدينة هوا لين السياحية الشهيرة في تايوان مساء يوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 225 في الزلزال الذي وقع قرب المدينة الساحلية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش). وتشير آخر بيانات حكومية إلى أن 145 شخصا في عداد المفقودين.

ويعتقد أن معظم المفقودين ما زالوا محاصرين داخل مبان من بينها مستشفى عسكري بعد وقوع الزلزال على بعد نحو 22 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من هوا لين على ساحل تايوان الشرقي.

وقالت حكومة تايوان إن هزات ارتدادية بقوة خمس درجات على الأقل قد تهز الجزيرة خلال الأسبوعين المقبلين. وهناك يابانيون وتشيكيون وصينيون من بين الجرحى.

وتحدث شاهد يعمل في مطعم قرب المستشفى العسكري بنبرة مذعورة قائلا "كان المطعم لا يزال مفتوحا عندما وقع... أمسكت بزوجتي وأبنائي وركضنا للخروج وحاولنا إنقاذ الناس".

وأظهرت لقطات مصورة تصدع كبير في أحد الطرق فيما حاول عاملون في أجهزة الطوارئ مساعدة مذعورين يهيمون على وجوههم في الشوارع.

وانتقلت رئيسة تايوان تساي إينغ وين إلى موقع الزلزال في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء للمساعدة في توجيه عمليات الإنقاذ.