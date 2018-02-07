رفع 32 رياضيا روسيا دعوى قضائية ضد اللجنة الدولية الأولمبية، بعد رفضها مشاركة رياضيين روس برأتهم محكمة التحكيم الرياضية من قضية المنشطات، بالمشاركة في أولمبياد 2018.

وطالب الرياضيون اللجنة الدولية في دعواهم بسرعة السماح لهم بالمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ، وبالتراجع عن اتخاذ قرارات تعتمد على معايير عنصرية وغير شفافة، قائمة على مبدأ التمييز والمواطنة، فضلا عن اتهامها بالتقصير في تنفيذ أحكام محكمة التحكيم الرياضية، والإضرار بالسمعة والكرامة والحياة المهنية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، قد أعلنت يوم الإثنين، رفضها دعوة 15 روسيا، ممن برأتهم محكمة التحكيم الدولية، إلى دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، المقرر انطلاقها يوم الجمعة القادم، في كوريا الجنوبية.