على خطى الليبيري جورج ويا، يبدو أن المهاجم السنغالي السابق الحاج ضيوف، في طريقه لخوض الانتخابات الرئاسية في بلاده السنغال.

وبعد أن أبدى ضيوف رغبته بدخول البرلمان السنغالي، سيحاول هذه المرة دخول سباق الرئاسة في بلاده هذا العام، وفقا لمجلة "فور فور تو".

وقال ضيوف: "اتخذت القرار بخوض غمار السياسة لأن هناك أشخاصا ينتظرونني لتغيير بعض الأمور في بلدي. أنا جاهز لأكون الجندي الممثل للشبان".

وأضاف: "مستقبلي تحدد. خلال العامين المقبلين سأنضم لعالم السياسة، لأنني أعلم أن من هذه النقطة أستطيع تغيير الكثير (..) هناك أشخاص في السنغال يتولون تدريبي الآن".

وكان النجم الليبيري السابق جورج ويا قد فاز بانتخابات الرئاسة في بلاده قبل أسابيع، مما جعل البعض يربط بين ضيوف وويا.

وكان ضيوف ضمن منتخب السنغال الذهبي في مونديال 2002، الذي بلغ ربع النهائي بعد أن أخرج فرق كبيرة مثل فرنسا والسويد.

ولم يمتلك اللاعب سمعة طيبة أثناء لعبه في إنجلترا مع فرق من ضمنها ليفربول وبولتن، حيث أثار مشكلات مع أساطير اللعبة مثل ستيفن جيرارد وجيمي كاراغر.