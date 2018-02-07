أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن الطائرة التي تحمل اسم "Ehang 184" مخصصة لنقل شخص واحد فقط،أجرت تجربتها الأولى بنقل الأشخاص في الصين وأضافت أن التجربة جرت، أمس الثلاثاء، في مقاطعة غوانغدونغ المطلة على بحر الصين الجنوبي.

وما على الراكب سوى الجلوس في القمرة الصغيرة ووضع حزام الأمان، فيما يتولى نظام خاص عملية الإقلاع والتحليق والهبوط.

وقال المدير التنفيذي لشركة "Ehang" إن "رحلتنا الناجحة اليوم تعني أن المشاهد التي اعتدنا مشاهدتها في أفلام الخيال العلمي أصبحت قريبة جدا من متناول عامة الناس".

وكانت مدينة دبي الإماراتية أعلنت العام الماضي خطة للتعاون مع الشركة الصينية من أجل تطوير تاكسي طائر ذاتي القيادة.

وتستطيع الطائرة الإقلاع بشخص يزن حتى 100 كيلو غرام، ولها القدرة على الطيران لمدة 32 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة، وفق ما تقول الشركة.

وأضافت أنه جرى اختبار الطائرة 1000 مرة قبل أن يجري وضع إنسان في داخلها.