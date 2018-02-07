أعلنت السلطات الأمريكية ،أمس الثلاثاء، توقيف سعودي مقيم منذ زمن في ولاية أوكلاهوما، و يعتقد أنه تلقى تدريبا مع تنظيم القاعدة وسعى للحصول على رخصة طيران.

وصرحت وزارة العدل إن، نايف عبد العزيز الفلاج الذي يتراوح عمره 34 عاما قد قدم طلبا للخضوع لتدريب في معسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان في العام 2000 وهو المعسكر ذاته الذي تدرب فيه العديد من منفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وأتى الفلاج إلى الولايات المتحدة في 2011 بموجب تأشيرة سفر وليس للهجرة، برفقة زوجته التي كانت طالبة آنذاك. وفي العام 2016 تلقى دروسا في الطيران في أوكلاهوما، بحسب ما ذكرت الوزارة.

وتم كشف أمره مؤخرا فقط عندما طابق المحققون بصماته في السجلات الرسمية مع 15 بصمة رُفعت عن وثيقة ضبطتها القوات الأمريكية داخل مخبأ لتنظيم القاعدة في أفغانستان في 2001.

والوثيقة كانت طلبا للالتحاق بمعسكر الفاروق وعليها رقم للطوارئ في السعودية مرتبط بوالد الفلاج.

ولم يُشر المحققون إلى أي روابط أخرى بين الفلاج واعتداءات 11 سبتمبر و15 من منفذيها ، وقد تلقى معظمهم دروسا في الطيران في الولايات المتحدة.

وأوقف الفلاج في هيذرفورد في أوكلاهوما الإثنين الماضي، ووجهت إليه تهمتا تزوير تأشيرة الدخول لعدم ذكر روابطه بتنظيم القاعدة، والكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي "آف بي آي" حول ماضيه مع التنظيم.

ويواجه الفلاج الآن الحكم بالسجن 10 سنوات عن كل تهمة.