أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد فلسطيني بالرصاص بعدما طعن حارسا أمنيا بسكين عند مدخل مستوطنة "كرمي تسور" بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وذكر ذات المصدر أن الحارس الصهيوني قد أصيب بجروح طفيفة جراء عملية الطعن، وإن حارسا أمنيا آخر أطلق النار على المهاجم الفلسطيني فأرداه شهيدا.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد يدعى حمزة يوسف نعمان زماعرة، يبلغ من العمر 19 عاما، وهو من سكان بلدة حلحول التابعة لمحافظة الخليل الفلسطينية.