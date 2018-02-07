يدخل 24 لاعبا من المنتخب الوطني للذكور (أقل من 20 سنة)، يوم الأحد المقبل في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى ( الجزائر)، حسب ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت .

وأورد نفس المصدر أن المدرب الوطني سليم سبع ، وجه الدعوة لـ 24 لاعبا من أجل المشاركة في هذه المحطة الإعدادية المقررة من 11 إلى 14 فبراير الجاري.

ويدخل هذا التربص في إطار تحضيرات التشكيلة الوطنية لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019 .

قائمة اللاعبين :

دعاس سعد، سعد حسام الدين(مولودية الجزائر)، عمارة يوسف(نادي بارادو)، معاشو رضوان(اتحاد بلعباس)، بلعيد زين الدين(نصر حسين داي)، ملاح أحمد (سريع غليزان)، بن طابلي كمال(اتحاد البليدة)، بوعنان عبد الله (مولودية سعيدة)،لعماري سعيد (شباب قسنطينة)، دفاس عيسى (نادي جيجل)، بلجيلالي ياسين (نادي بارادو)، دالي يوسف(وفاق سطيف)، ناصر عبد الله (نصر حسين داي)، بن يمينة مقداد(سريع غليزان)، داهل إلياس(جمعية أولمبي الشلف)، دحماني خليد (جمعية أولمبي الشلف)، سليم فاتح (شبيبة القبائل)، شارف شمس الدين (اتحاد تبسة)، بوغرورة بلقاسم (سكاف)، بوسيف زروق (نادي بارادو)، برابح محمد نجيب (نادي بومرداس)، قادة محمد رضا(مولودية وهران) عودة حسين ( سريع غليزان) زروان رؤوف ( وداد بوفاريك) .