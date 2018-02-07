أعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين، وفق مصدر رسمي فلسطيني.

وقالت سفارة فلسطين بمصر، إن "السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام، في الاتجاهين، بدءا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر عام 2018، إذ أُغلق منذ بداية العام 38 يوما، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وأعاق نحو 30 ألف مواطن من السفر لحاجات إنسانية.

ورغم وعود مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في اللجنة المركزية في حركة فتح، بفتح معبر رفح حال تسليم المعابر للسلطة الفلسطينية إلا أن ذلك لم يتم.



وكانت حكومة الوفاق قد تسلمت بعيد توقيع اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس برعاية المخابرات المصرية كافة المعابر في قطاع غزة.