اعتقلت السلطات الإيطالية نحو 15 إطارا في العدالة الإيطالية من بينهم محامون وقضاة بتهمة تسوية محاضر قضائية لصالح موكليهم في المجمع الطاقوي الإيطالي "إيني" ، وعلى خلفية تهم بالفساد أثناء حصول المجمع على عقود في الجزائر ونيجيريا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الأربعاء.

الاعتقال تحت تهمة إقحام القضاء الإيطالي في مسارات وهمية من أجل التمويه وتجنيب مجمع "إيني" ومديره كلوديو ديسكالزي من اتهامات بالفساد في إطار عقود نفطية في الجزائر ونيجيريا،

وتشمل القضية فرع العملاق الإيطالي في الجزائر "سيبام"، المعني بالتحقيق في القضية ، حيث يتوقع المحققون الإيطاليون أن يتم اكتشاف حيثيات وأبعاد أخرى في هذا الصدد.

وأورد ذات المصدر، أن النيابة العامة في ميلانو تشتبه بأن المجمع الإيطالي قام بدفع رشاوى قدرها 300 مليون أورو من أجل حصولها على عقود في الجزائر سنتي 2003 و 2007، إذ ذكر اسم وزير الطاقة والمناجم الجزائري الأسبق شكيب خليل أكثر من مرة في محضر القضية .

كما تشتبه العدالة الإيطالية أيضا بدفع رشاوى عند ما أسندت الحكومة النيجيرية لشركتي " شيل و"إيني" عقودا بـ 1.3 مليار دولار.

من جانبه ، أكد مجمع إيني في بيان أنه قد تم تفتيش مكاتب المجمع ومقر إقامة ومكتب ماسيمو مانتوفاني المدير السابق للمصالح القضائية للمجمع ، مؤكدة ثقتها بأمانة المسؤولين في إطار هذه القضية.