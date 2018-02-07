أفاد بيان لمديرية الحماية المدنية صدر ،اليوم الأربعاء، أن سوء الأحوال الجوية و سقوط الثلوج التي تعرفها عدة ولايات تسببت في غلق العديد من الطرقات على المستوى الوطني.

وأوضح البيان أن 18 طريقا وطنيا، ولائيا و بلديا، مغلق أو يعرف صعوبة في حركة السير، و تشمل كل من ولاية تيزي وزو حيث تم غلق الطرقات الوطنية رقم 30، 33، 15 و الطريق الولائي رقم 253 مغلقة عن حركة السير في بلديات إفرحونن بني يني عين الحمام.

وتم بولاية سطيف غلق الطريق البلدي رقم 90 و 91 عن حركة السير ببلديتي معديد، و بوعنداس، في حين تم أيضا بولاية باتنة غلق الطريق 77 و 31 عن حركة السير ببلدية باتنة.

و أضاف المصدر ذاته أن سوء الأحوال الجوية بولاية البليدة أدت إلى غلق الطريق رقم 64 الرابط بين بوقرة و العيساوية عن حركة السير في حين تم غلق بولاية المسيلة الطريق الولائي رقم 02 ببلدية المعاضيد و الطريق البلدي ببلدية بني يلمان عن السير.

وفي ولاية المدية يعرف الطريق الوطني رقم 60 و رقم 01 صعوبة في حركة السير ببلديتي أولاد عنتر و بلدية قصر البخاري، في حين تم في ولاية بجاية غلق الطريق الوطني رقم 26 عن حركة السير وذلك على مستوى قمة شلاطة ببلدية شلاطة.