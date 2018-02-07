الثلوج تغلق 18 طريقا

مجتمع
7 فبراير 2018 () - خ.د/وكالات
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 أفاد بيان  لمديرية الحماية المدنية صدر ،اليوم الأربعاء، أن سوء الأحوال الجوية و سقوط الثلوج التي  تعرفها عدة ولايات تسببت في غلق العديد من الطرقات على المستوى الوطني.

وأوضح البيان أن  18 طريقا وطنيا، ولائيا و بلديا، مغلق أو يعرف صعوبة  في حركة السير، و تشمل كل من ولاية تيزي وزو حيث تم  غلق الطرقات الوطنية رقم  30،  33، 15 و الطريق الولائي رقم 253 مغلقة عن حركة السير في بلديات إفرحونن  بني يني عين الحمام.

وتم بولاية سطيف غلق الطريق البلدي رقم 90 و 91 عن حركة السير ببلديتي  معديد، و بوعنداس، في حين تم أيضا بولاية باتنة غلق الطريق 77 و 31 عن حركة  السير ببلدية باتنة.

و أضاف المصدر ذاته أن سوء الأحوال الجوية بولاية البليدة أدت إلى  غلق الطريق رقم 64 الرابط بين بوقرة و العيساوية عن حركة السير في حين تم غلق  بولاية المسيلة الطريق الولائي رقم 02 ببلدية المعاضيد و الطريق البلدي ببلدية  بني يلمان عن السير.

وفي ولاية المدية يعرف الطريق الوطني رقم 60 و رقم 01 صعوبة في حركة السير  ببلديتي أولاد عنتر و بلدية قصر البخاري،  في حين تم في ولاية بجاية غلق  الطريق الوطني رقم 26 عن حركة السير وذلك على مستوى قمة شلاطة ببلدية شلاطة.

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