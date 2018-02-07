أعلنت شركة فايسبوك ،اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة تسوق إلكتروني الجديدة باللغة العربية في مصر والجزائر والمغرب، تحمل اسم "Marketplace"، تتيح للمستخدمين الاستفادة من منصة فايسبوك لعرض أصناف ومنتجات للبيع والشراء.

كما تتوفر المنصة الجديدة باللغة العربية لكل من الهواتف الذكية والحواسيب، ومن المنتظر أن يتم إطلاقها لمستخدمي نظام iOS وأندرويد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد تم إطلاق منصة "ماركت بليس" للمستخدمين في الولايات المتحدة عام 2016، وهي متوفرة حالياً في 51 دولة، ويسمح استخدامها للفئات العمرية من سن 18 عاما وما فوق، وبذلك تعتبر كل من مصر والجزائر والمغرب من أوائل الدول العربية التي يتم تفعيل المنصة الجديدة فيها.

وتتيح المنصة الجديدة للمستخدمين عرض الأصناف والبحث عنها بغرض البيع أوالشراء، وتحديد خيارات البحث بحسب الموقع والسعر أو الفئة، مثل المفروشات والإلكترونيات والأجهزة الأخرى، وتتيح المنصة للبائع والمشتري إمكانية التواصل مع بعضهما مباشرة من خلال فايسبوك مسنجر، والاتفاق على قيمة الصفقة.