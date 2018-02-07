كشفت صحف تركية، عن توقيف تاجر مجوهرات جزائري أخفى ما قيمته 144 ألف أورو بطريقة غريبة جدا، استدعت إجراء عملية جراحية وتم حجز المبلغ طبعا.

القضية تناولتها بالتفاصيل جريدة حريات التركية، ونقلت أيضا شهادة المعني الذي أخفى المبلغ في شرجه للإفلات من رقابة الجمارك والشرطة في مطار إسطنبول، بحكم أن المبلغ يتجاوز الحد الأقصى المسموح به.

غير أنه عند وصوله إلى الفندق لم يستطع "استرجاع" المبلغ وعلى ما يبدو شعر بآلام وتطلب الأمر نقله لعيادة خاصة أين أجريت له عملية جراحية تم من خلالها استرجاع المبلغ المشكل من أوراق نقدية من فئة 100 أورو وورقتين من ألف أورو.

وبطبيعة الحال استدعى الأطباء رجال الشرطة الذين حجزوا المبلغ وتم ترحيل التاجر البالغ من العمر 67 سنة.