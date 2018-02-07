بعد عبد المالك سلال وكل من ورد اسمه في تنسيقية بهاء الدين طليبة الداعية لعهدة خامسة، نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، علمه بها وأن اسمه أدرج دون إذنه كما وصفه بـ"الانزلاق السياسي" الخطير.

نائب ولاية عنابة، يوجد في وضع لا يحسد عليه، بعد أن تبرأ كل من قال يوم إعلان ميلاد التنسيقية الداعية الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة.

فبعد تكذيب مقرب من عبد المالك سلال، وتكذيب جمال ولد عباس أن يكون كل من ذكروا في تصريحات طليبة على علم بالمبادرة، جاء الدور على الشخصية الثالثة في السلطة.

ففي تصريح على هامش نشاط بمجلس الأمة، وصف السعيد بوحجة المبادرة بـ"الانزلاق الخطير"، ونفى أن يكون قد تمت استشارته من طرف أصحابها.

ومعلوم أنه تم إحالة بهاء الدين طليبة على لجنة التأديب لحزب جبهة التحرير.