توفي شخص اختناقا بأحادي أوكسيد الكاربون بولاية تيارت فيما تم اسعاف 30 أخرين لتعرضهم لضيق في التنفس نتيجة تسرب الدخانٍ، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في العديد من ولايات الوطن حسب حصيلة نشرتها اليوم ا الحماية المدنية.

و استنادا إلى ذات الحصيلة فقد سجلت ولاية البويرة و ولاية المدية أثقل حصيلة بتعرض على التوالي ثمانية و سبعة أشخاص لضيق في التنفس نتيجة تسرب دخان أحادي أوكسيد الكاربون حيث تم إجلائهم فورا إلى المؤسسات الصحية.

و كانت حصيلة سابقة للحماية المدنية قد أشارت إلى وفاة 16 شخصا و تعرض 160 آخرين إلى ضيق في التنفس نتيجة تسرب دخان أحادي أوكسيد الكاربون خلال شهر يناير الماضي عبر التراب الوطني.