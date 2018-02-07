تأسس اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، مجلس أعمال جزائري- فرنسي من طرف منتدى رؤساء المؤسسات و حركة المؤسسات الفرنسية ( ميداف) بحضور وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي .

وقد تم التوقيع على بروتوكول اتفاق إنشاء هذا المجلس المشترك من طرف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رئيس ميداف فرنسا بيار غاتاز و ذلك على هامش أشغال منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي الذي احتضنته الجزائر اليوم بمشاركة حوالي 50 مؤسسة فرنسية.

و صرح السيد غاتاز عقب التوقيع على الاتفاق قائلا "أنا سعيد بهذا الاتفاق لأنه سيعطي الأولوية للشباب و الشراكة الثنائية بين البلدين". من جهته قال حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات يعول كثيرا على هذا المجلس المشترك لأنه سيسهم في إعادة التأسيس لعلاقات التعاون و الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

فضلا عن ذلك وقع منتدى رؤساء المؤسسات و ميداف- فرنسا على مذكرة تفاهم تتمحور حول ترقية التعاون الثنائي في مجالات الشباب و المقاولاتية و التكوين والرقمنة.