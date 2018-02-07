تأسيس مجلس أعمال جزائري ـ فرنسي

مال و أعمال
7 فبراير 2018 () - الخبر أونلاين / وأج
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تأسس اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، مجلس أعمال جزائري- فرنسي من طرف منتدى رؤساء المؤسسات و حركة المؤسسات  الفرنسية ( ميداف) بحضور وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي .

وقد تم التوقيع على بروتوكول اتفاق إنشاء هذا المجلس المشترك من طرف رئيس  منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رئيس ميداف فرنسا بيار غاتاز و ذلك على هامش أشغال منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي الذي احتضنته  الجزائر اليوم  بمشاركة حوالي 50 مؤسسة فرنسية.

و صرح السيد غاتاز عقب التوقيع على الاتفاق قائلا "أنا سعيد بهذا الاتفاق  لأنه سيعطي الأولوية للشباب و الشراكة الثنائية بين البلدين".   من جهته قال حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات يعول كثيرا على هذا المجلس  المشترك لأنه سيسهم في إعادة التأسيس لعلاقات التعاون و الشراكة الاقتصادية  بين البلدين".

فضلا عن ذلك وقع منتدى رؤساء المؤسسات و ميداف- فرنسا على مذكرة تفاهم تتمحور  حول ترقية التعاون  الثنائي في مجالات الشباب و المقاولاتية و التكوين والرقمنة. 

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