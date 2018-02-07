أكد حزب العمال اليوم الأربعاء, أن الأمينة العام للحزب لويزة حنون, ستقوم يوم الأربعاء المقبل بالإعلان عن المبادرة السياسية التي اعتمدها بالإجماع أعضاء اللجنة المركزية في نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال في بيان لها, عقب اجتماعها في إطار دورة عادية, أن "جميع القوى المناضلة للحزب ستتأهب للتكفل بالمبادرة السياسية التي اعتمدها بالإجماع أعضاء اللجنة المركزية في نهاية الأسبوع الماضي", وأن "اللجنة المركزية التي حددت شكل ومضمون المبادرة السياسية قد كلفت المكتب السياسي بمهمة إتمامها".

وأعلن ذات المصدر, أن "الأمينة العامة للحزب ستقوم بالإعلان عن إطار هذه المبادرة السياسية خلال الاجتماع القادم للمكتب السياسي الذي سينعقد يوم الأربعاء 14 فيفري 2018", وتتضمن هذه المبادرة اقتراح "حلولا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد".

وتم خلال الاجتماع, "اعتماد رزنامة وطنية لجمعيات عامة للمناضلين والمنخرطين, بهدف إدماج جميع الانخراطات الجديدة المسجلة أثناء وبعد حملة الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر 2017".

وعند التطرق إلى الوضع السياسي الوطني وتطوراته, سجلت أمانة المكتب السياسي أنه "بالرغم من فتح باب الحوار والمفاوضات في القطاعات التي شن العمال بها حركات احتجاجية وإضرابات, إلا أن المطالب تبقى غير مستجاب لها", داعية "السلطات العمومية إلى فتح باب المفاوضات الجدية وتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة والمرفوعة في العديد من قطاعات النشاط ولا سيما في قطاع الصحة الذي يعيش إضراب الأطباء المقيمين منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

ومن جهة أخرى, وفي الجانب الاقتصادي أكد ذات المصدر, على أهمية اتخاذ "إجراءات وتصحيحات شجاعة وجريئة بخصوص المساعدات التي منحتها الدولة في إطار برامج دعم الاستثمار المختلفة", مع "إعداد حصيلة لمجمل عمليات الخوصصة".

وعلى صعيد آخر, عبر الحزب عن "قلقه الشديد بشأن التهديدات التي ترمي إلى إعادة النظر في دعم الدولة للعديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع وغيرها من المنتوجات الإستهلاكية بحجة استهداف فئات معينة".