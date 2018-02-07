قرر مساهمو مؤسسة فريق شبيبة القبائل خلال جمعية عامة عقدت، اليوم، بمقر النادي إدماج شريف ملال كعضو في مجلس الإدارة وتعيينه رئيسا للفريق، الأمر الذي لم يرضى به الرئيس السابق حناشي محمد شريف الذي غادر قاعة الاجتماع الأمر الذي دفع بأنصاره اقتحام المكتب مما خلق فوضى عقب نهاية الاجتماع.

عمت الفوضى بمكتب فريق شبيبة القبائل عقب نهاية أشغال الجمعية العامة للمساهمين بعد خروج محمد شريف حناشي غاضبا من قاعة الاجتماع والتقاءه بالأنصار الذين كانوا بالخارج في انتظار نتائج أشغال اللقاء فاقتحم الأنصار المطالبين بعودة حناشي لرئاسة النادي حيث اسمعوا الرئيس الحالي للفريق شريف ملال كلام غير لائق محملين إياه الوضع الحالي للفريق.

وانطلقت أشغال الجمعية العامة في حدود الساعة الثانية والربع وحضرها كل من:السيد مفتاح حنين كممثل للنادي الهاوي لشبيبة القبائل "السي أس أ"، حناشي محمد شريف، كانا رشيد، شريف ملال، نسيم عبد الرحمان، شويخ فيما تغيب عن الاجتماع كل من ياريشان يزيد، أزواو رشيد، عز الدين ملال، على بوزيد، وبعد حوالي ساعة من انطلاقة الاجتماع خرج الرئيس السابق للشبيبة حناشي محمد شريف من قاعة الاجتماع وصرح للصحافيين" لقد رفضت أن يكون شريف ملال رئيسا للفريق. لا يمكن لي أن أكون وراء شخص يقود الفريق للوادي. لقد صرف على الفريق 4 ملايير و يدعي أن صرف 7 ملايير"، وأدى خروج حناشي من مكتب النادي إلى اقتحام أنصار الرئيس السابق للشبيبة مكتب الفريق حيث عمت الفوضى مما صعب على الصحفيين آداء مهامهم، فيما أسمع المقتحمون الرئيس الحالي شريف ملال كلاما غير لائق ما أجبره على مغادرة المكان بسرعة لتفادي ما لا يحمد عقباه.

للإشارة صرح مفتاح حنين الممثل لـ" السي اس أ" أن حناشي حاول فرض عودته بالقوة بالرغم من رفض الأعضاء الحاضرين الذين عينوا شريف ملال رئيسا للفريق.

تجدر الإشارة في الأخير إلى إنه تمخض عن أشغال الجمعية العامة هذه إدماج شريف ملال كمساهم في مؤسسة الشبيبة وتعيينه كرئيس مجلس الإدارة و تعيين نسيم بن عبد الرحمان كمدير عام لمؤسسة فريق شبيبة القبائل وكذا كانا رشيد خليفة شيوخ ، نسيم بن عبد الرحمان ، أزلاف ماليك، ملال عز الدين كأعضاء مجلس الإدارة . كما تقرر أيضا عقد جمعية عامة طارئة بعد 15 يوم سيقدم خلالها الرئيس الحالي للفريق حصيلة نشاطه.