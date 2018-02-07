وجدت إدارة شبيبة سكيكدة اتفاق مبدئي مع المدرب الفرانكو-جزائري جيلالي بهلول لخلافة المدرب السابق يوسف بوزيدي الذي قرر فسخ عقده بالتراضي, حسبما علمت به ''واج'' اليوم الأربعاء من إدارة ''الشبيبة''.

وصرح المكلف بالإعلام بالنادي, سفود بدر الدين: ''الخيار وقع على المدرب الفرانكو-جزائري جيلالي بهلول لخلافة بوزيدي بعد أن قرر هذا الأخير ترك العارضة الفنية لأسباب صحية خاصة وأنه واجه ضغط من قبل أنصار النادي الذي يرغبون في تحقيق الصعود بأي ثمن''.

وحسب نفس المصدر, فإن بهلول سيتواجد في اللقاء القادم أمام المضيف وداد تلمسان لحساب الجولة 19 من الرابطة المحترفة الثانية, قبل أن يمضي على عقده في اليوم الموالي (السبت).

وقال سفود في هذا الصدد: ''سيتواجد بهلول إلى جانبنا في خرجتنا القادمة أمام وداد تلمسان قبل أن يمضي على عقده إلى غاية نهاية الموسم والذي سيكون قابل للتجديد'', قبل أن يضيف: ''سيتكفل المدرب المساعد مسعود خلوط بقيادة التشكيلة السكيكدية أمام تلمسان''.

وكان بهلول (36 ربيعا) اللاعب السابق لأولمبيك مرسيليا (فرنسا) قد تولى مهمة تدريب العديد من الأندية في افريقيا وأسيا على غرار ستاد أبيدجان (كوت ديفوار), لالينقار (السنغال) وأهلي المنامة (البحرين).

وبعد إجراء 18 جولة, تحتل شبيبة سكيكدة المرتبة الثالثة برصيد 32 وبفارق خمس نقاط عن المتصدر جمعية أمل عين مليلة.