توفي أحد أفراد طاقم مروحية عسكرية سقطت, اليوم الأربعاء, بقاعدة عسكرية بولاية سوسة (شمال شرق تونس), حسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية, بلحسن الوسلاتي, أن "مروحية عسكرية سقطت أثناء إقلاعها بالقاعدة العسكرية ببوفيشة (ولاية سوسة) شمال شرق البلاد".

وأضاف, أن "أحد أفراد طاقم المروحية توفي, بينما تم نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى الجهوي بمدينة نابل الساحلية".

ولم يكشف المصدر عن سبب سقوط المروحية حتى الآن.