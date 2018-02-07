ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء, أن محكمة تركية قضت, اليوم الأربعاء, بسجن 64 من أفراد الجيش مدى الحياة لمشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس, رجب طيب أردوغان, منتصف شهر جويلية 2016.

وأوضحت الوكالة, أن المحكمة "برأت مائة شخص من المتهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا, بينما قضت بالسجن مدى الحياة على 64 من أفراد الجيش".

وأفادت عريضة الاتهام بأن قادة الانقلاب نقلوا طلابا من الأكاديمية العسكرية إلى قاعدة جوية لمواجهة مدنيين رفضوا محاولة الانقلاب.

وقام القضاء التركي, بمحاكمة حوالي 143 من الجنود الأتراك السابقين في قضايا تتعلق بمحاولة الانقلاب العام الماضي, حسبما أوردته مصادر إعلامية -في وقت سابق.

وكشفت السطات التركية عن إقالة 2756 شخصا من قطاع الخدمة العامة, في إطار عمليات التطهير التي تنفذ منذ الانقلاب العسكري الفاشل الذي شهدته البلاد في 2016.

كما أقالت حوالي 2700 ضابط من مناصبهم, وفقا لمرسومين قانونيين جديدين تم نشرهما في الجريدة الرسمية.