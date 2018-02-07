أعلن الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش اليوم الأربعاء بالبليدة ان شركته بـ"صحة جيدة" وصنفت الأولى السنة الماضية من حيث احترام توقيت الإقلاع انطلاقا من المطارات الفرنسية.

وأوضح علاش في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي لـ"بوست يوزار ستيودنت اواردز" الذي احتضنته جامعة سعد دحلب أن الخطوط الجوية الجزائرية بـ"صحة جيدة" وصنفتها المجلة الفرنسية "فلايت تراد" الأولى من حيث احترام توقيت الإقلاع من المطارات الفرنسية خلال سنة 2017.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية توظف أكثر من 10.000 شخص داعيا وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن "تشويه صورة الشركة وإلحاق الضرر بها".