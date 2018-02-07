كشفت الصحافة البريطانية، أن نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز، سيغيب عن صفوف فريقه للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحل ضيفاً على مانشستر سيتي السبت المقبل.

وقالت صحيفة ديلي ميل، إن "اللاعب الجزائري لم يحضر تدريب فريقه الأخيرة، فيما أكدت مصادر داخل النادي أن محرز سيغيب على الأرجح عن تدريبات ليستر سيتي حتى نهاية الأسبوع الجاري".

واستبعد المدرب الفرنسي لليستر سيتي، كلود بويل، محرز من حساباته للمباراة الثالثة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وغاب محرز عن مباراتين حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وعن 4 حصص تدريبية للضغط على ناديه من أجل السماح له بالرحيل إلى مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي عرض 65 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات محرز، بيد أن ليستر سيتي رفض العرض لتمسكه بالحصول على 80 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى ضيق الوقت الذي لم يسمح له بإيجاد بديل مناسب للنجم الجزائري.