قام الأطباء المقيمون بوقفات احتجاجية اليوم الأربعاء بكل من عنابة وسطيف للمطالبة بإعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات و بحق التحويل في إطار هذه الخدمة ومنحة الكراء في حالة عدم توفير سكن من طرف السلطات العمومية.

فبعنابة قام الأطباء المقيمون المحتجون بمسيرة انطلاقا من المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد باتجاه كلية العلوم الطبية على مسافة 200 متر و بعد أن طافوا بذات الكلية واصلوا المسيرة على امتداد شارع وادي القبة قبل أن يتوقفوا ويعودوا إلى نقطة الانطلاق.

واستنادا لبعض المضربين فإن 70 بالمائة من هذه الفئة من الأطباء قد شاركوا في هذا الاحتجاج بمدينة عنابة رفعوا خلاله لافتات كتب عليها على سبيل الذكر "أطباء مضربين يعيشون في جحيم".

نفس الوقفة الاحتجاجية نظمها أطباء مقيمون مضربون بمدينة سطيف حيث انطلقوا من أمام مقر مديرية الصحة و السكان باتجاه مقر الولاية ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة مجددين خلالها نفس المطالب المهنية الاجتماعية.