قاعدة 49/51 ليست عائقا أمام المستثمرين

مال و أعمال
7 فبراير 2018 () - واج/س.أ
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دعا وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي  اليوم الأربعاء بالجزائر المؤسسات الفرنسية إلى اغتنام الإمكانيات الكبيرة  التي يتيحها السوق الجزائري بإطلاق استثمارات و شراكات في مختلف المجالات  برؤية بعيد المدى.  

و قال يوسفي خلال منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي نظمه منتدى رؤساء  المؤسسات و حركة المؤسسات الفرنسية (ميداف)  " أدعو الشركات الفرنسية  للنشاط  في الجزائر مع الشركاء الجزائريين ,هناك عمل كبير ينتظر القيام به  (...) يجب  التحلي بالصبر و لن تثبطنا العراقيل التي تعترض مسعى التعاون من عزيمتنا   المطلوب فقط العمل وفقا لرؤية بعيد المدى".   

و أضاف يوسفي أمام عدد من رجال الأعمال الفرنسيين و الجزائريين ان  شركات أجنبية عديدة تستثمر في الجزائر و تمكنت من تجاوز المشاكل التي واجهتها  خصوصا فيما تعلق بمناخ الأعمال . 

و استطرد الوزير يقول" هناك العديد من الصناعيين من دول أخرى ي ابدوا  استعدادهم لإيجاد حلول لكل المشاكل التي تعترضهم  يتحلون بالصبر و لم تثبط  هذه العقبات من عزيمتهم  لقد قرروا المخاطرة ي وهم اليوم يحققون نجاحات  ويرفعون من إيراداتهم".

و أضاف السيد يوسفي أن العديد من  الشركات عبر العالم هي على اطلاع و دراية  بالإمكانيات الكبيرة  المتوفرة في الجزائر و ترغب فعلا في الاستثمار و أن  الجزائر تحوز اليوم على كل الاوراق الرابحة لإنجاح مسار تنويع  اقتصادها . 

وفي عرضه لمشاريع الشراكة المنجزة  في الجزائر, أوضح يوسفي أن عدد قليل  فقط من هذه الشراكات لم تحقق اهدافها في السوق الجزائرية . 

و لدى تطرقه  لقاعدة 49/51 بالمائة المنظمة للاستثمارات الاجنبية بالجزائر,  قال يوسفي أن هذه القاعدة لم تكن أبدا لتثبط من عزيمة المستثمرين سواء  كانوا امريكيين أو ألمان أو  نمساويين أو سويسريين أو صينيين  و تابع يوسفي أن " الشريك الاجنبي يستقدم معه الكفاءة و الخبرة و مناهج  التسيير (...) و اذا برزت مشاكل فينبغي حلها مع الشريك الجزائري و " المطلوب فقط التحلي بالصبر و معرفة المحيط العام  للنشاط و النظر برؤية بعيدة المدى ".   

في هذا الصدد  كشف الوزير عن وجود فوج عمل وزاري يعمل حاليا لتطوير مناخ  الاعمال و ايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المتعاملين  مثل التأخر  في دفع   المستحقات و الإجراءات الإدارية البطيئة .  

و خلال تطرقه لعلاقات التعاون الاقتصادي  بين الجزائر و فرنسا, اوضح الوزير  أنها مكثفة  و متنوعة و الاكثر أنها واعدة خصوصا و أن الجزائر عازمة اكثر من  أي وقت مضى على دفع  و تعزيز مشاريع تنويع اقتصادها .

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