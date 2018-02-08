أخذت قضية اللاعب رياض محرز منعرجا حاسما، بسبب استمرار مقاطعته تدريبات ناديه ليستر سيتي، تزامنا مع ورود تقارير صحفية تتحدث عن دخول مناجير اللاعب الجزائري في مفاوضات مع إدارة النادي، لإلزامها بإدراج بند جديد في العقد، الذي يربط الطرفين، يفتح الباب لمحرز لمغادرة ليستر نهاية الموسم الجاري.

وتحدثت نفس التقارير عن سعي إدارة ليستر للبحث عن وساطة لحسم الخلاف مع اللاعب محرز، مقترحة الاستنجاد بجمعية اللاعبين المحترفين الإنجليز بعدما استوعبت رسالة إصرار اللاعب الجزائري على مغادرة ليستر، على خلفية استيائه الكبير من رد فعل إدارته، بعدما رفضت بيعه لمانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي، كما أبرزت دور محرز في ليستر بإثارتها تعثر النادي في المواجهتين الأخيرتين في إطار "البيريميرليغ"، في غياب النجم محرز، الذي قالت بخصوصه، إن غيابه أثر في فعالية خط هجوم ليستر.

غياب محرز عن التدريبات سيتواصل

سيغيب محرز عن صفوف فريقه للمرة الثالثة في البطولة عندما يحل ضيفًا على مانشستر سيتي بعد غد.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اللاعب الجزائري لم يحضر تدريبات فريقه الأخير، فيما أكدت مصادر داخل النادي، أن محرز سيغيب على الأرجح عن تدريبات ليستر سيتي إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري.

واستبعد الفرنسي كلود بويل، مدرب ليستر، محرز من حساباته للمباراة الثالثة هذا الموسم في بطولة إنجلترا.

ويسعى مسؤولو ليستر للتدخل من أجل إقناع محرز بالعودة، ولكن مصادر داخل النادي أكدت أن الفائز سابقًا بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين، التي تمنح لأفضل لاعب في"البيريمياليغ"، ليس مستعدًا من الناحية النفسية لتقبل هذا الأمر.

مدرب ليستر يستعد لاستخلاف محرز

وعادت الصحافة الإنجليزية، أمس، للتركيز على محرز، على غرار تركيزها على الحديث على مستقبل الايطالي كونتي مدرب تشلسي، بعد التعثر المفاجئ الأخير لتشيلسي، وفي هذا الخصوص، نقلت تقارير صحفية، قول مدرب ليستر الفرنسي كلود بويل إن لاعبه الشاب فوسيني دياباتي، الذي يعول عليه لاستخلاف محرز يمتلك السمات الملائمة للتعامل مع قوة البطولة، وإنه ترك لديه انطباعا جيدا منذ بداية انتدابه.

وسجل المالي الشاب فوسيني دياباتي (22 عاما)، والذي يمكن أن يلعب كمهاجم أو في مركز الجناح، هدفين في أول ظهور له في فوز ليستر (5-1 ) في كأس الاتحاد الإنجليزي، أمام بيتربره يونايتد الشهر الماضي.

وشارك اللاعب المالي متعدد المواهب في نفس مركز رياض محرز في الناحية اليمنى من خط الوسط، في التعادل 1-1 مع سوانزي سيتي، بعد ابتعاد لاعب الوسط الجزائري عن التدريبات أثناء محاولته الانتقال لفريق آخر.

وأوضح بويل "أعتقد أنه يمتلك الكثير من الإمكانات والصفات الجيدة للعب في بطولة إنجلترا، شكلت هذه ثاني مباراة له معنا، وقد أظهر الكثير من المهارات".

وقال بويل "اندمج بشكل جيد مع زملائه في الفريق، إنه يرسل تمريرات سهلة ومن لمستين كما يخترق بشكل جيد"، في إشارة إلى أنه لن ينتظر عودة محرز إلى الأبد.

هذا وأعطت جماهير ليستر سيتي وحتى الصحافة الإنجليزية، محرز لقبا جديدا وهو "المفقود"، بعد تفاقم أزمته مع إدارة النادي وغيابه عن التدريبات، اعتراضا على تسبب ليستر في فشل انتقاله إلى مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت قناة "بي بي سي" وموقع "ليستر ميركوري"، أن جماهير ليستر أطلقت على نجمها اسم "المفقود"، بعد اختفائه عن الأنظار، عقب فشل انتقاله إلى مانشستر سيتي، بسبب تعنت إدارة ناديه في رفع العرض المالي إلى 95 مليون جنيه إسترليني.