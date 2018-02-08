تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، عودة الاضطراب الجوي على كافة المناطق الساحلية الوسطى والشرقية مع نهاية هذا الأسبوع إلى غاية منتصف الأسبوع المقبل، وهي الفترة التي يرتقب أن تتساقط فيها كميات من الثلوج وحبات البرد ببعض الولايات الداخلية والوسطى وتمتد تدريجيا نحو الجنوب الشرقي.

وأظهرت بيانات نشرتها مواقع إلكترونية مختصة بالرصد الجوي، استمرار المنخفض الجوي على كافة المناطق الساحلية الوسطى والشرقية وحتى الهضاب العليا، وهي الوضعية المتوقع تسجيلها يومي الجمعة والسبت، وتتخللها فترات تساقط لكميات من الأمطار الخفيفة والمتوسطة تكون معتبرة ببعض المناطق، بينما تكون أمطار متفرقة في فترات محدودة باقي أيام الأسبوع وفقا للمصادر ذاتها.