وقع مدير الديوان لدى مجمع سوناطراك ،كريم جبور والمدير العام المساعد الفرنسي لـ أنجي ،بيار مونجان، أمس الأربعاء، على اتفاق حول البحث والتطوير في مجال النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة ، و جرىتوقيع هذا البرتوكول الذي يدوم ثلاث سنوات أثناء لقاء بين شركة سوناطراك و وفد حركة الشركات الفرنسية "ميديف".

و ينص الاتفاق على أن يتحمل كلا الطرفين مصاريف تنفيذ البروتوكول حيث قررا على التعاون قصد تكثيف تطبيقات الحلول في الطاقات المتجددة للاستجابة لاحتياجات مجمع سوناطراك و الاستفادة من خبرة "إنجي" لتحسين النجاعة الطاقوية بمواقع إنتاج سوناطراك.

و سيستفيد مجمع سوناطراك من خلال هذه الشراكة على برنامج تقاسم خبرات تجربة شركة إنجي الفرنسية و ذلك في مجال التكنولوجيا الشمسية و النجاعة الطاقوية للعمليات.